18 сентября, 17:30

Культура

Данила Козловский сыграл главную роль в спектакле "Чуковский" в Театре имени Ермолаевой

Актер Данила Козловский исполнил главную роль в спектакле "Чуковский", который представили на основной сцене Театра имени Ермолаевой в Москве. Постановка открыла новый юбилейный сезон театра – ему исполняется 100 лет.

В этом сезоне запланированы премьеры на двух сценах театра и коллаборации с российскими брендами. Среди них – лимитированные коллекции одежды и фарфора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

