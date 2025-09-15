Музейная неделя стартовала в Москве

В Москве стартовала музейная неделя. Акция позволяет бесплатно посещать выставки и экспозиции в разных музеях столицы, у каждого из них определен свой день. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее.

На ВДНХ открылась выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона". Здесь представлено более 100 музейных реплик, созданных художниками, реставраторами и египтологами по находкам из усыпальницы фараона.

