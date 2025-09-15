Форма поиска по сайту

15 сентября, 07:45

Культура

Музейная неделя стартовала в Москве

Музейная неделя стартовала в Москве

Танцевальный вечер прошел на Патриарших прудах в Москве

Проект "Театральный бульвар. Послесловие" завершил работу на Патриарших прудах

Около 200 кинопроектов сняли этим летом в Москве

"Кинокульт": "Одиноким предоставляется общежитие"

"Сити": Новый Арбат

"Откройте, Давид": Михаил Тройник

Концертная программа "С днем рождения, Москва!" прошла на Поклонной горе

Балетный спектакль представили на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Праздничную программу к Дню города подготовил кинопарк "Москино"

В Москве стартовала музейная неделя. Акция позволяет бесплатно посещать выставки и экспозиции в разных музеях столицы, у каждого из них определен свой день. Для участия необходимо зарегистрироваться заранее.

На ВДНХ открылась выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона". Здесь представлено более 100 музейных реплик, созданных художниками, реставраторами и египтологами по находкам из усыпальницы фараона.

