Продюсер Максим Кожаев: появление кинопарка "Москино" очень своевременно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Появление кинопарка "Москино" очень своевременно, так как сейчас снимается большое количество проектов. Об этом заявил креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Максим Кожаев, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, декорации и павильоны сосредоточены в одном месте, что удобно с производственной точки зрения.

"Когда мы приехали, познакомились с инфраструктурой и осмотрели кинопарк, то увидели, как динамично идет развитие: появляются новые объекты, есть потенциал для роста. Мы искренне рады и благодарны, что теперь у нас есть такое пространство для съемок", – сказал Кожаев.

Например, в павильоне кинопарка "Аэропорт Юрово" и в многофункциональном комплексе сняли эпизоды 16-серийного комедийного проекта "Госзащита". При этом изначально съемки планировались в другой локации, но кинопарк "Москино" стал подходящим решением для реализации сцен.

Как поделился режиссер-постановщик сериала Андрей Шавкеро, в павильоне площадки все получилось отснять быстро и удобно. Особенно команду порадовала коммуникация с сотрудниками.

"Конечно, как и на любой площадке, иногда возникали небольшие недочеты, но их полностью компенсировало доброжелательное отношение команды", – добавил он.

Съемочная группа оценила масштабы кинопарка, а также отметила высокий уровень качества декораций и павильонов.

Как, в свою очередь, отметили в пресс-службе "Москино", снятые там проекты продолжают подтверждать востребованность кинопарка как самой большой локации для съемок кино в Европе.

Павильон "Аэропорт Юрово" остается в числе самых востребованных. Кроме того, теперь в кинопарке есть "Современная Москва", "Русский средневековый город" и много других натурных площадок с возможностью передекорировки.

"Москино" начал работу в сентябре 2024 года как часть проекта "Москва – город кино". На территории площадью 356 гектаров создано 34 натурные площадки, в числе которых декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Уездный город", "Ковбойский городок" и другие.

Как отмечал продюсер Тимур Вайнштейн, внимание к деталям и историческая достоверность делают кинопарк центром притяжения для всей отрасли. Он отметил, что декорации "Брестская крепость" были выполнены с невероятной точностью, включая роспись потолков и стен костела.

