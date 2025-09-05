Сергей Собянин рассказал о возрождении Киностудии Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа реконструкции исторической площадки Киностудии имени Горького на улице Сергея Эйзенштейна. Об этом мэр столицы заявил в рамках осмотра новых съемочных павильонов с министром культуры Ольгой Любимовой.

"По соглашению с министерством культурой РФ и по поручению президента нам была передана площадка студии Горького – историческая студия. Студии 110 лет в этом году исполняется. Министерство культуры вложило достаточно серьезный ресурс, дало толчок развитию этой площадки. Мы подхватили этот проект", – отметил он.

В настоящее время реализуются масштабная реконструкция и строительство на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде. Всего появится более 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических, съемочных центров.

Собянин пообещал, что специалисты сделают все для завершения проектов к концу года. Он уточнил, что площадка киностудии в Валдайском проезде готова на две трети.

В свою очередь, Любимова напомнила, что на киностудии снимались фильмы "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и "…А зори здесь тихие". Однако она подчеркнула, что за последние годы ее инфраструктура перестала соответствовать требованиям современного съемочного процесса.

"Очень важно, чтобы в Киностудию Горького вернулась жизнь, вернулась возможность снимать кино, вернулась возможность заниматься творчеством. И для нас очень важно, чтобы благодаря такому пространству наше отечественное кино пополнялось новыми знаковыми картинами на многие долгие годы вперед и на многие поколения вперед", – сказала глава ведомства.

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, работы по модернизации киностудии стартовали в январе 2024 года. После их завершения общая площадь объекта вырастит более чем в два раза.

В августе этого года специалисты закончили первый и второй этапы работ. Они привели в порядок существующие и построили новые объекты киностудии на площадке на улице Сергея Эйзенштейна. Их общая площадь составила свыше 15 тысяч "квадратов".

В число объектов вошли производственный комплекс и две малые студии, центр костюма и реквизита, многофункциональный широкоформатный зал "Горький холл", в котором с 25 по 28 сентября пройдет II Московский международный кинофестиваль молодежных фильмов "Высоко".

Третий финальный этап работ предполагает капитальный ремонт существующих съемочных павильонов и вспомогательных помещений. В результате на площадке на улице Сергея Эйзенштейна будут работать шесть современных производственных павильонов.

Ранее Собянин в ходе осмотра кинопарка "Москино" в ТиНАО объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей. Он подчеркнул, что за последние годы объем зрителей, которые стали смотреть отечественные кинопроекты, увеличился в разы.

Собянин отметил, что власти города делают все, чтобы Москва подтверждала свой статус российской столицы кино. По его словам, московская инфраструктура уже находится на мировом уровне.

