Уникальный барельеф Максима Горького нашли на киностудии в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На Киностудии имени Горького был обнаружен уникальный барельеф писателя Максима Горького. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Изображение было создано скульптором Валентином Шихаревым. В 1950–1960-х годах он работал на киностудии и создавал скульптуры для съемок марки киностудии.

Барельеф нашли при подготовке к переезду коллекции комплекса костюма и реквизита.

"Мы вдохновлялись произведениями известного советского скульптора-монументалиста Ивана Шадра, отсылки к его стилю явно видны на барельефе. Но также в скульптуре присутствуют намеки на абстракцию в стиле Александры Экстер, Аристарха Лентулова и братьев Александра, Виктора и Леонида Весниных", – рассказал Шихарев.

Планировалось, что марка будет появляться в начале фильмов. Образ барельефа использовался на официальных бланках, письмах, билетах, информационных бюллетенях и печатях.

В юбилейный год киностудии барельеф займет почетное место в здании на улице Сергея Эйзенштейна.

Как отметила гендиректор киностудии Юлиана Слащева, барельеф стал символом преемственности на фоне модернизации и трансформации киностудии.

"Киностудия Горького бережно хранит историю отечественного кино, объединяет лучшие традиции прошлого с современным подходом к кинопроизводству. Сегодня мы строим будущее индустрии, создаем новый студийный комплекс и новое место притяжения в городе для всех, кто интересуется кино", – заключила она.

Ранее Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа реконструкции исторической площадки киностудии на улице Сергея Эйзенштейна. Мэр пообещал, что специалисты сделают все для завершения проектов к концу года. Площадка киностудии в Валдайском проезде готова на две трети.

