Более 10 тысяч человек посетили выставку Русского музея на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в первые дни работы посетили более 10 тысяч человек, рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Первый заместитель генерального директора выставочного комплекса Елена Жук отметила, что такое внимание и интерес к выставке, которая стала совместным проектом Москвы и Санкт-Петербурга, "большая ответственность". Кроме того, это также является подтверждением развития павильона № 1 "Центральный" как флагмана показа национального искусства на ВДНХ.

10-тысячным гостем стал турист из Новосибирска, который приехал на выставку 11 сентября вместе со своей семьей. Сотрудники ВДНХ вручили гостям памятные подарки – сертификат на посещение Центра "Космонавтика и авиация" и канатной дороги "Воздушный трамвай", а также фирменные сувениры.

Экспозиция открылась 8 сентября. В павильоне разместили 115 произведений искусства, которые привезли из петербургского Государственного Русского музея. Она состоит из четырех частей: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – столица" и "Москвичи".

Проект был подготовлен ко дню рождения столицы в сотрудничестве с правительством Москвы, департаментом культуры города и парком ВДНХ. Посмотреть экспонаты можно ежедневно, кроме понедельника.

