Актриса Анна Александрова назвала потрясающей выставку Русского музея на ВДНХ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве", которая проходит в павильоне № 1 на ВДНХ, расскажет гостям, как со временем менялся облик столицы. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала актриса Анна Александрова, назвав экспозицию потрясающей.

Артистка также призналась, что ей понравилось выбранное для выставки место. Она сочла павильон № 1 "шикарным пространством".

"Поскольку я очень люблю Москву и Россию, мне всегда особенно интересно смотреть, как живопись отражала историю развития нашей страны", – поделилась актриса.

Она отметила, что каждая картина по-своему передает изменения города – и все они красивые. Выставка, уточнила Александрова, вызвала у нее теплые, добрые и позитивные эмоции.

Экспозиция представила выдающиеся произведения искусства, продолжила собеседница агентства.

"Особенно запомнились иконы (Андрея. – Прим. ред.) Рублева и картина "Торжественное заседание Государственного совета". Потрясающая выставка – я обязательно вернусь туда с дочкой, чтобы вместе посмотреть, с чего начиналась Москва и как она стала такой, какой мы ее видим сегодня", – указала актриса.

Она добавила, что русский культурный код является особенным: его невозможно повторить, он по-настоящему уникален.

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве" работает во все дни, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00. Она продлится до февраля 2026 года.

В павильоне № 1 представлены 115 произведений искусства, привезенных из Государственного Русского музея. За первые два дня работы экспозицию посетили шесть тысяч человек.