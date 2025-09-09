Выставку Русского музея на ВДНХ за два дня посетили 6 тысяч человек

Фото: vdnh.ru

6 тысяч человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" за первые 2 дня работы. Об этом сообщила пресс-служба парка ВДНХ.

Экспозиция открылась в павильоне № 1 "Центральный". В здании находится 115 произведений искусства, привезенных из петербургского Государственного Русского музея.

Уточняется, что проект подготовлен ко дню рождения столицы в сотрудничестве с правительством Москвы, департаментом культуры города и парком ВДНХ. Экспозиция состоит из 4 частей: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – столица" и "Москвичи". Это помогает зрителям проследить изменения города на протяжении веков.

На выставке вместе с иконами Андрея Рублева представлены полотна Елены Пименовой, Дмитрия Жилинского и Натальи Нестеровой.

Экспонаты можно посмотреть каждый день, кроме понедельника. Павильон "Центральный" работает с 11:00 до 21:00. Для посещения нужно приобрести билет в кассе или на сайте.

