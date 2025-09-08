08 сентября, 22:30Общество
Москвичам рассказали, как сделать прививку от гриппа в мобильных пунктах вакцинации
В Москве началась сезонная вакцинация от гриппа. Сделать прививку можно бесплатно в поликлиниках и мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД.
По словам специалистов, процедура занимает не более 15 минут, для этого нужен паспорт или полис и СНИЛС. Особое внимание уделяют детям: для них используют современный четырехвалентный препарат без консервантов, который защищает от четырех типов вируса.
Врачи напоминают, что грипп может маскироваться под обычное ОРВИ, поэтому важно обращаться к специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.