27 августа, 19:58

Общество
Врач Кириченко: использование наушников более 1,5 часа в день приведет к тугоухости

Врач назвала заболевания, к которым может привести использование наушников

Фото: 123RF/mrplay

Тугоухость и отит могут развиться у тех, кто бесконтрольно пользуется наушниками, рассказала Москве 24 оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко.

Она предупредила, что необратимые изменения в органах слуха грозят при прослушивании высокоинтенсивных звуков более 1,5 часа в день.

Ушная раковина создана с целью отсекать часть ненужных звуков, чтобы во внутренние отделы прошли только те, которые не навредят организму. Но если мы надеваем наушник, то он передает все напрямую через среднее ухо во внутреннее. Из-за этого его нервные клетки находятся в состоянии возбуждения. Со временем это может спровоцировать тугоухость.
Ирина Кириченко
оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов

Причем врач отметила, что наружные наушники в этом плане не так вредны.

"Однако если превышать максимально допустимый уровень звукового давления (около 120–130 децибел), то это тоже будет приводить к нарушениям слуха. А сделать это очень легко, когда мы, например, едем в метро и кажется, что из-за окружающего шума ничего не слышно", – подчеркнула Кириченко.

Также эксперт предупредила, что наушники-вкладыши могут спровоцировать воспаление кожи наружного слухового прохода.

Внутри него находится сера. Наушниками мы ее проталкиваем внутрь, и в итоге возникает пробка, в которой начинают размножаться бактерии и грибы. Это может привести к развитию бактериального или грибкового отита.
Ирина Кириченко
оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов

Ранее врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова предупредила, что при чихании нельзя зажимать нос и рот, так как блокируется выход воздуха. Это может привести к микроразрывам слизистой горла, першению и даже кровоизлияниям.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

