Врач Кириченко: использование наушников более 1,5 часа в день приведет к тугоухости

27 августа, 19:58Общество
Фото: 123RF/mrplay
Тугоухость и отит могут развиться у тех, кто бесконтрольно пользуется наушниками, рассказала Москве 24 оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко.
Она предупредила, что необратимые изменения в органах слуха грозят при прослушивании высокоинтенсивных звуков более 1,5 часа в день.
Причем врач отметила, что наружные наушники в этом плане не так вредны.
"Однако если превышать максимально допустимый уровень звукового давления (около 120–130 децибел), то это тоже будет приводить к нарушениям слуха. А сделать это очень легко, когда мы, например, едем в метро и кажется, что из-за окружающего шума ничего не слышно", – подчеркнула Кириченко.
Также эксперт предупредила, что наушники-вкладыши могут спровоцировать воспаление кожи наружного слухового прохода.
Ранее врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Чернова предупредила, что при чихании нельзя зажимать нос и рот, так как блокируется выход воздуха. Это может привести к микроразрывам слизистой горла, першению и даже кровоизлияниям.