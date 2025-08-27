Врач Кириченко: использование наушников более 1,5 часа в день приведет к тугоухости

Фото: 123RF/mrplay

Тугоухость и отит могут развиться у тех, кто бесконтрольно пользуется наушниками, рассказала Москве 24 оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко.

Она предупредила, что необратимые изменения в органах слуха грозят при прослушивании высокоинтенсивных звуков более 1,5 часа в день.





Ирина Кириченко оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов Ушная раковина создана с целью отсекать часть ненужных звуков, чтобы во внутренние отделы прошли только те, которые не навредят организму. Но если мы надеваем наушник, то он передает все напрямую через среднее ухо во внутреннее. Из-за этого его нервные клетки находятся в состоянии возбуждения. Со временем это может спровоцировать тугоухость.

Причем врач отметила, что наружные наушники в этом плане не так вредны.

"Однако если превышать максимально допустимый уровень звукового давления (около 120–130 децибел), то это тоже будет приводить к нарушениям слуха. А сделать это очень легко, когда мы, например, едем в метро и кажется, что из-за окружающего шума ничего не слышно", – подчеркнула Кириченко.

Также эксперт предупредила, что наушники-вкладыши могут спровоцировать воспаление кожи наружного слухового прохода.



Ирина Кириченко оториноларинголог, доктор медицинских наук, профессор, член Российской ассоциации оториноларингологов Внутри него находится сера. Наушниками мы ее проталкиваем внутрь, и в итоге возникает пробка, в которой начинают размножаться бактерии и грибы. Это может привести к развитию бактериального или грибкового отита.

