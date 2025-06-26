Врач Соломатина назвала продукты, снижающие уровень холестерина без лекарств

Холестерин крайне важен для роста и развития организма. Он участвует в передаче нервного импульса, синтезе гормонов и даже помогает восстановить поврежденные ткани. Однако в некоторых случаях его избыток может привести к смертельным сосудистым катастрофам. Что необходимо знать о холестерине и как правильно следить за его уровнем, разбиралась Москва 24.

Польза холестерина

Холестерин входит в состав оболочки клеток и участвует в их делении. Благодаря этому организм растет и развивается, рассказала Елена Соломатина.

"Также это вещество принимает участие в синтезе гормонов, поэтому, когда мы, например, нервничаем, выработка холестерина усиливается. К тому же он входит в состав миелиновой оболочки нервных волокон и необходим для производства желчи, которая расщепляет пищу", – рассказала врач.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Однако иногда работа организма нарушается. Например, при травме тканей и клеток холестерин устремляется в поврежденные места, чтобы восстановить их. Также он усиленно вырабатывается у женщин при менопаузе, так как в этот период останавливается синтез половых гормонов, а вещество пытается возобновить эту функцию.

Причем здесь печень?

Холестерин вырабатывается печенью. Поэтому если пациент страдает ожирением, которое нарушает работу органа, с выработкой вещества тоже могут начаться проблемы, отметила врач.

"Также опасно, когда количество холестерина повышается. Это происходит при избытке сахара и трансжиров в рационе. Они разрушают сосуды и ухудшают пластичность клеточной мембраны, что вызывает вялотекущее воспаление. Поэтому когда холестерин при травмах пытается "залатать" поврежденные места, то становится токсичным. Это приводит к сосудистым катастрофам: атеросклерозу, инфарктам и инсультам", – предупредила врач.

Она добавила, что повышенный холестерин может нарушить нервный импульс. Из-за чего у человека ухудшаются когнитивные способности, появляется раздражительность, хромота и холод в руках и ногах.

Чудеса профилактики

Важно различать "хороший" холестерин (высокой плотности) и "плохой" (низкой плотности). Первый синтезируется при правильном образе жизни и способен уменьшить количество второго, отметила Соломатина.

Она добавила, что для этого важно уделять достаточное количество времени сну (рассчитывается для каждого индивидуально). В противном случае циркадные ритмы нарушаются и приводят к хроническому воспалению в организме.

Помимо этого, важно заниматься аэробными нагрузками или кардио, во время которых организм активно задействует кислород.

"Благодаря спорту жир сжигается. Если этого не происходит, глюкоза не может попасть в клетки и из-за этого начинает циркулировать по всему организму, повреждая сосуды. Холестерин сразу же старается их восстановить, но в результате образовывается бляшка", – объяснила врач.

Чтобы не допустить этого, эксперт посоветовала заниматься спортом минимум 150 минут в неделю.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Важно обратить внимание и на питание. Например, в дикой морской рыбе – сельди, скумбрии, лососе – находятся омега-3 жирные кислоты. Они являются антагонистами "плохого" холестерина, снижая его, а также уменьшают воспаление в организме. Употреблять такую пищу следует два-три раза в неделю. Также можно добавить в рацион льняное масло.

Никакого стресса

Помимо этого, важно употреблять клетчатку: фрукты, овощи и ягоды. Это помогает забрать излишки холестерина и улучшить микробиом кишечника, поэтому в день рекомендуется съедать около 500 граммов такой пищи. Однако пациентам с воспалениями в ЖКТ, язвами и подобными патологиями стоит быть осторожными.

Стресс – еще один фактор усиленной выработки холестерина. Он поднимает давление, из-за которого повреждаются сосуды, а это способствуют образованию бляшек. Поэтому, чтобы избежать проблем со здоровьем, важно правильно расставить приоритеты и научиться работать со своим эмоциональным состоянием, заключила Соломатина.