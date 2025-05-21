Кардиолог Затейщиков: инфаркт может стать первым проявлением атеросклероза

Атеросклероз может долгое время не проявляться, что опасно внезапным инфарктом или инсультом. Подробнее о заболевании и его лечении рассказал врач-кардиолог, доктор медицинских наук Дмитрий Затейщиков в программе "Доктор 24".

Грозная болезнь

В течение жизни стенка сосуда видоизменяется и в ней начинает откладываться холестерин. Он кристаллизуется, из-за чего окружающие его ткани изменяются и возникают воспаления, рассказал Дмитрий Затейщиков.





Дмитрий Затейщиков врач-кардиолог, доктор медицинских наук Когда бляшка по каким-то причинам разрушается, в этом месте образуется тромб. А если он находится в сосуде, который ведет к какому-то "критическому" органу, например сердцу или мозгу, то у человека развивается инфаркт или инсульт.

При этом в большинстве случаев бляшки не просто растут внутри сосуда, а растягивают его стенку. Это значит, что никаких клинических признаков у атеросклероза может не быть.

Также на развитие осложнений атеросклероза негативно влияют инфекции, добавил врач.

Статины

Поскольку холестерин является повышенным фактором образования атеросклероза, существует несколько способов его снизить. Однако не все из них работают, отметил специалист.





Дмитрий Затейщиков врач-кардиолог, доктор медицинских наук Статины были первым лекарством, которые действительно доказали, что они не просто снижают уровень холестерина, а уменьшают число инфарктов, увеличивая продолжительность жизни.

Препарат останавливает рост существующих бляшек и стабилизирует их. Это связано с тем, что лекарство также оказывает и противовоспалительный эффект.

Но важно помнить, что статины – это препарат не от уровня холестерина, а для увеличения продолжительности жизни. Он необходим, когда риск инфаркта или инсульта крайне высок. Однако подобные лекарства можно принимать только в строго назначенной дозировке и после консультации с врачом, подытожил Затейщиков.