"Моя Москва": Валерий Баринов. Часть 1

Актер Валерий Баринов родился и вырос в Орловской области, учился в Москве, а после окончания ГИТИСа уехал работать в Ленинград. Он так бы и жил там, если бы режиссер театра Советской армии Ростислав Горяев не предложил ему роль. С тех пор уже более 50 лет жизнь народного артиста России связана со столицей.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Мещанскому району, актер вспомнит о буднях в Трифоновском гранд-отеле, расскажет, какой маршрут трамвая подарил ему сына, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

