"Моя Москва": Татьяна Буланова. Часть 2

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но питает особые чувства и к Москве. Певица признается, что не исключает возможности переезда в столицу.

В этом выпуске программы "Моя Москва" артистка прогуляется по районам Арбат и Тверскому, вспомнит, как чуть не упала в обморок в музее, расскажет, кто из звезд отказался давать ей автограф, и откроет другие тайны своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".