16 сентября, 18:00

"Моя Москва": Татьяна Буланова. Часть 2

Путин поздравил Петросяна с 80-летием

В труппу Большого театра можно попасть через Молодежную балетную программу

Участники "Интервидения" поделились отзывами о Москве

Галерею Нестеренко и Музей современного искусства можно посетить бесплатно 16 сентября

Актриса Ирина Горбачева прочитала отрывки из "Маленького принца" в центре Москвы

Новый прогулочный маршрут по району Хамовники появился в Москве

Организаторы рассказали о программе международного кинофестиваля "Будем жить"

Коллектив Театра на Малой Ордынке представил планы на новый сезон

"Интервью": Марина Брусникина – о мате в театре

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова родилась и выросла в Санкт-Петербурге, но питает особые чувства и к Москве. Певица признается, что не исключает возможности переезда в столицу.

В этом выпуске программы "Моя Москва" артистка прогуляется по районам Арбат и Тверскому, вспомнит, как чуть не упала в обморок в музее, расскажет, кто из звезд отказался давать ей автограф, и откроет другие тайны своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
