Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 12:15

Культура

Киномарафоны пройдут в сентябре в честь пятилетия телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"

Киномарафоны пройдут в сентябре в честь пятилетия телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"

Коллективный показ проекта "Сделано в Москве" прошел на Московской неделе моды

Церемония закрытия фестиваля "Театральный бульвар" прошла в Москве

В Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

В Москве завершился фестиваль "Театральный бульвар – 2025"

Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня" прошла 31 августа

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Международный фестиваль "Театральный бульвар" завершается

"Кинокульт": "Приключения Электроника"

В Москве завершился международный форум "BRICS+ Fashion Summit"

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" отмечает пятилетие с момента запуска. Весь сентябрь зрителей ждут показы классических картин киностудии, тематические киномарафоны и новый сезон документального проекта "Мосфильм. Золотой век".

За короткое время канал стал популярным у зрителей. Он не только демонстрирует классику отечественного кино, но и открывает имена незаслуженно забытых мастеров. Среди первых шедевров, представленных в эфире, был фильм "Броненосец Потемкин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика