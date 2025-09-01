Киномарафоны пройдут в сентябре в честь пятилетия телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" отмечает пятилетие с момента запуска. Весь сентябрь зрителей ждут показы классических картин киностудии, тематические киномарафоны и новый сезон документального проекта "Мосфильм. Золотой век".

За короткое время канал стал популярным у зрителей. Он не только демонстрирует классику отечественного кино, но и открывает имена незаслуженно забытых мастеров. Среди первых шедевров, представленных в эфире, был фильм "Броненосец Потемкин".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.