Умерла лауреат "Золотого глобуса" актриса Пэт Кроули

Фото: legion-media.com/ZUMA Press/Kathy Hutchins

Американская актриса Патрисия Кроули, которая получила известность благодаря ролям в сериалах "Друзья" и "Зачарованные", ушла из жизни в возрасте 91 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Deadline.

Сын актрисы Джон Хукстраттен рассказал, что его мать умерла по естественным причинам.

Кроули родилась 17 сентября 1933 года в Пенсильвании. Впервые она появилась на сцене Бродвея в 1950 году, когда сыграла роль в спектакле "Южный акцент". Однако известной актриса стала лишь после участия в телевизионных проектах.

В 1960-х годах Кроули снялась в ситкоме "Пожалуйста, не ешьте маргаритки", который выходил в эфир в течение двух сезонов. Также она получила премию "Золотой глобус" за роли в кинокартинах "Навеки женщина" и "Деньги из дома".

За всю свою карьеру Кроули сыграла свыше 100 ролей, в том числе в сериалах "Ангелы Чарли", "Гавайи 5.0", "Она написала убийство", "Фрейзер" и многих других проектах. Последнюю роль актриса исполнила в фильме "Монт-Рив", премьера которого состоялась в 2012 году.

