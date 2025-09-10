Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Советская и российская актриса Агнесса Петерсон скончалась на 90-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

В театре уточнили, что на протяжении долгого времени заслуженная артистка РСФСР боролась с заболеванием. Также в учреждении напомнили, что 9 сентября актрисе исполнилось 89 лет.

"Мы очень надеялись, что Петерсон победит недуг и вернется на сцену, но увы", – сказано в сообщении.

Театр выразил искренние соболезнования родственникам, друзьям и коллегам актрисы. Учреждение также пообещало дополнительно проинформировать о месте и времени прощания с артисткой.

Петерсон родилась в 1936 году в Эстонии. В 1960-м она завершила обучение в Театральном училище имени Бориса Щукина. Затем артистка была зачислена в труппу театра Вахтангова, где выступала до 2021 года. За этот период актриса сыграла свыше 30 ролей, в том числе в спектаклях "Идиот", "Пиковая дама" и многих других.

Помимо этого, Петерсон снималась в кино. Дебютной работой стал фильм "Подводные рифы". Также актриса сыграла роли в таких кинолентах, как "Судьба играет человеком", "Драма на охоте", "Доктор философии", "Мистерия Буфф" и других.

В 1991-м Петерсон было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Кроме того, ей была вручена медаль ордена "За Заслуги Перед Отечеством" II степени.

