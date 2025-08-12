Форма поиска по сайту

Новости

12 августа, 13:05

Культура

Умерла актриса из "Батальона" и "Ментовских войн" Анна Кузнецова

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Борис Кремер

Умерла российская актриса Анна Кузнецова, сообщается на портале "Кино-театр".

Артистка ушла из жизни в понедельник, 11 августа. Ей было 48 лет. Причина смерти не сообщается.

Кузнецова родилась 18 марта 1977 года. В 26 лет она закончила музыкальный факультет СПбГАТИ. После работала солисткой Международной оперной антрепризы "Северная Венеция" и детского музыкального театра "Зазеркалье". Кроме того, Кузнецова состояла в труппе "Такого театра".

Артистка известна по ролям в лентах "Батальон", "Первый отдел", а также "Великая" и "Ментовские войны"

