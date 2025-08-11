Прощание с актером Краско пройдет в Театре им. Комиссаржевской 13 августа

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Прощание с народным артистом России Иваном Краско пройдет в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на учреждение.

Церемония продлится с 10:00 до 11:30. Затем на Комаровском мемориальном кладбище в 13:30 начнется отпевание. Там же в 14:00 Краско похоронят. Его могила будет находится рядом с местом захоронения его сына Андрея.

О смерти Краско стало известно 9 августа. Ему было 94 года. По данным СМИ, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

В кино он начал сниматься в 1960 году. Его дебютной работой стал фильм "Балтийское небо". На счету Краско более 100 ролей, среди которых образы в лентах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель" и "Особенности национальной охоты в зимний период".

Звания "Народный артист Российской Федерации" Краско удостоился в 1992 году.