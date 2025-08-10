Народного артиста РФ Ивана Краско похоронят в Комарово

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Народного артиста России Ивана Краско похоронят на кладбище в Комарово, где покоится его сын Андрей Краско. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на младшего сына актера Федора.

При этом о месте прощания станет известно позднее.

Краско умер в возрасте 94 лет в субботу, 9 августа. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненко. По данным СМИ, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в Ленинградской области, а в 1960 году начал сниматься в кино. Он дебютировал в фильме "Балтийское небо". Впоследствии Краско исполнил более 100 ролей, в том числе в картинах "Блокада", "Афганский излом", "Господин оформитель" и "Особенности национальной охоты в зимний период".

В феврале 1992 года актер удостоился звания "Народный артист Российской Федерации".

