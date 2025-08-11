Умер музыкальный журналист Дмитрий Ухов

Фото: youtube.com/Еврейский музей и центр толерантности

Российский журналист, специалист в области джазовой музыки Дмитрий Ухов скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию пианиста Антона Батагова в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Батагов рассказал, что журналист был серьезно болен, а в последние годы проблемы со здоровьем усугубились. В частности, возникли сложности с передвижением, а также зрением.

Пианист уточнил, что в понедельник, 11 августа, Ухова госпитализировали. Однако он предположил, что было слишком поздно, так как через некоторое время журналист умер.

Ухов родился 15 июля 1946 года в Москве. Учился он в аспирантуре на филологическом факультете МГУ. Карьеру музыкального критика мужчина начал в середине 1960-х годов, а затем стал работать на радио.

В конце 1980-х годов Ухов работал над несколькими альтернативно-джазовыми проектами, а в 1990-е годы стал продюсером фестиваля новой музыки "Альтернатива". Кроме того, он был председателем Московской ассоциации джазовых журналистов и одним из основателей премии "Джаз'Ухо".

За всю свою карьеру журналисту удалось посотрудничать с газетой "Коммерсант", "Еженедельным журналом", радио "Культура", порталом "Джаз.Ру". Под его переводом публиковалось много работ музыковедческой литературы.

