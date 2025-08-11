Писатель Евгений Чижов скончался на 59-м году жизни

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Писатель, журналист и переводчик Евгений Чижов скончался на 59-м году жизни, заявил его друг, писатель Дмитрий Данилов в своем телеграм-канале.

По его словам, Чижова не стало 11 августа. Он утонул в Балтийском море. Данилов назвал журналиста дорогим для себя человеком, а его смерть – дырой в душе.

Чижов родился 29 октября 1966 года в Москве. Он окончил юридический факультет МГУ и некоторое время работал по специальности.

Его первой работой как писателя стала повесть "Бесконечный праздник" в журнале "Соло". В 2000-м он выпустил роман "Темное прошлое человека будущего". Помимо этого, среди его работ – "Персонаж без роли", "Собиратель рая", "Самоубийцы и другие шутники".

Его книга "Перевод с подстрочника" стала финалистом премий "Ясная Поляна" и "Большая книга", а также удостоилась награды "Венец" Союза писателей Москвы. Рассказ Чижова "Боль" был отмечен премией журнала "Дружба народов".