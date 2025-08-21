Умерла заслуженная артистка России Валентина Костюкова

Фото: rusteatrkbr.ru

Из жизни ушла заслуженная артистка России Валентина Костюкова. Ей был 81 год, сообщается в телеграм-канале Русского драматического театра имени М. Горького.

"Всю свою жизнь Валентина Борисовна преданно служила сцене, всегда целиком отдавалась творчеству, создавая яркие и незабываемые образы", – отметила пресс-служба театра.

Костюкова родилась в октябре 1943 года в городе Лангвиц в Германии. В то время по пути в концлагерь направлялся коллектив Киевского оперного театра. Среди заключенных были родители артистки и две ее старшие сестры.

После освобождения они жили в Одессе. Костюкова училась в театральной студии при Одесском государственном театре юного зрителя, а в 1974-м ее вместе с супругом, артистом Валерием Корниловым, пригласил на службу главный режиссер театра в Нальчике Эдуард Асланов. С тех пор она служила в Русском драматическом театре имени Горького.

Костюкова играла в постановках по произведениям Александра Островского "Бешеные деньги", Педро Кальдерона "С любовью не шутят", Георгия Мдивани "Баллада о матери", Льва Толстого "Власть тьмы", Паоло Джакометти "Семья преступника", Бориса Лавренева "Разлом", Алексея Арбузова "Жестокие игры", Джона Патрика "Моя дорогая Памела".

