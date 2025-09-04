Шесть знаменитостей, которые стали жертвами мошенников

Певец и композитор Юрий Лоза заявил, что стал жертвой мошенников: музыкант пожаловался, что злоумышленники использовали его имя в корыстных целях. Какие еще знаменитости становились жертвами обмана или шантажа, читайте в материале Москвы 24.

Юрий Лоза

Певец и композитор пожаловался на мошенников, которые "используют его доброе имя в корыстных целях". Соответствующий пост автор хита "Плот" опубликовал в своем телеграм-канале. Лоза прикрепил скриншот объявления, в котором он заявлен в качестве участника гала-концерта в городе Светлогорске. По словам певца, он не получал приглашения от организаторов и даже не знал о готовящемся концерте, а скриншот ему прислали поклонники.





Юрий Лоза певец, композитор Ну не гады? Ведь мои почитатели собирались подойти ко мне за автографом на специально изготовленной фотографии!

Помимо Лозы, в концертной программе шоу были заявлены и другие артисты, среди которых Владимир Маркин, Сергей Дубровин и Леонид Бергер. Музыкант выразил сомнение в том, что его коллеги тоже в курсе планирующегося мероприятия.

Виктория Боня

Блогер опубликовала в своем телеграм-канале скриншоты переписки с мошенниками 3 сентября. Злоумышленники угрожали взломать аккаунт знаменитости, который насчитывает около 12,5 миллиона подписчиков.

Взломщики заявили Виктории, что "у них уже есть" блогеры Елена Блиновская, Валерия Чекалина и другие медийные личности. В ответ Боня обозначила, что она может защитить себя и не даст мошенникам "даже одного рубля".

"Ничто не может отнять меня у меня... Со мной не стоит связываться ни в этом пространстве, ни в этой Вселенной. Вот просто не стоит! Вы просто будете изничтожены светом моей души и сознания", – написала блогер.

Анна Asti

Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба) пострадала от действий мошенников в начале декабря 2024 года. На своей странице в соцсети певица заявила, что злоумышленники взломали ее телефон и распространили в интернете ее интимные фотографии.

Знаменитость призналась, что на тот момент уже на протяжении полугода жила в "настоящем кошмаре". Мошенники шантажировали Asti и ее супруга, бизнесмена Стаса Юркина, желая получить от них крупную денежную сумму.



Анна Asti певица Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь.

После случившегося Анна заявила, что инцидент стал грубым нарушением ее личной жизни, а также настоящей попыткой подорвать репутацию.

Лейсан Утяшева

В августе 2024 года Лейсан Утяшева вместе со своими помощниками стала жертвой мошенников, торгующих поддельной косметикой и парфюмерией. Как сообщал телеграм-канал SHOT, менеджер телеведущей Екатерина получила сообщение от якобы гендиректора ЦУМа, которым и представилась злоумышленница. Она сказала, что магазин ликвидирует люксовую косметику известных брендов, поэтому товар можно приобрести со скидкой в 70%. Неизвестная также просила у помощницы Утяшевой номер телефона самой знаменитости (на что получила отказ).

Екатерина рассказала о поступившем предложении Лейсан, и та им заинтересовалась. По данным источника, в итоге телеведущая оформила заказ на сумму 127 тысяч рублей. Косметику, которую приобрела Утяшева, должен был доставить курьер, однако во время его прибытия дома якобы никого не оказалось, поэтому он оставил пакет с покупками на дверной ручке. В итоге выяснилось, что все содержимое – подделка.

Синди Кроуфорд и Ранде Гербер

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Известные супруги стали жертвами аферистов в 2009 году. По данным СМИ, тогда неизвестный немец по имени Эдис Каялар пытался получить от супермодели и бизнесмена 100 тысяч долларов, угрожая выложить фотографию их дочери, сидящей связанной и с кляпом во рту. Как сообщала пресса, снимок был сделан няней девочки, уговорившей ребенка сыграть в игру "разбойники и полицейские".

В ходе расследования стало известно, что работница Кроуфорд и Гребера на протяжении долгого времени общалась с Каяларом, разрабатывая план шантажа. Сразу после произошедшего модель уволила няню, а ее сообщника экстрадировали из США. В итоге суд в Германии назначил ему два года тюрьмы.

Аль Пачино

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Лауреат премии Оскар рассказывал в своих мемуарах, что разорился, потеряв 50 миллионов долларов из-за бухгалтера-мошенника. Аль Пачино вспоминал, что пока он тратил деньги на бизнес-класс в самолетах, аренду шикарного дома в Беверли-Хиллз, целый этаж отеля Dorchester в Лондоне и другое, за его спиной строилась финансовая пирамида.

"Ландшафтный дизайнер получал 400 000 долларов в год, и я не преувеличиваю. И так продолжалось бесконечно. Заметьте, это было на благоустройство дома, в котором я даже не жил", – отмечал он.

При этом после потери денег предложения о съемках поступали все реже, а гонорары были все меньше. Таким образом, Аль Пачино снялся в комедии "Такие разные близнецы" с Адамом Сэндлером, а после принял участие в рекламе кофе.

"Такие разные близнецы" стали первым фильмом, который я снял после разорения. Честно говоря, я сделал это, потому что у меня больше ничего не было. Адам Сэндлер хотел меня, и они много заплатили мне за это. Так что я пошел и сделал это – и это помогло", – признался актер.

Помимо прочего, он продал один из своих домов, а также прекратил бесплатно выступать в учебных заведениях.