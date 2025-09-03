Продюссер Голубева-Польди: система рибейтов привлекает иностранные киностудии в Москву

Фото: Пресс-служба Московского кинокластера

Система рибейтов (возврата части затрат, понесенных кинокомпаниями при производстве фильма. – Прим. ред.) привлекает иностранные киностудии в Москву, рассказала продюсер и генеральный директор студии "Кинокомпания "Смена" Екатерина Голубева-Польди в беседе с Агентством "Москва".

"Кинокомпания "Смена" и индийская кинокомпания Kartina Entertainment подписали соглашение о совместном производстве фильма "Смэш" в рамках "Московской международной недели кино". Голубева-Польди отметила, что особенно важно участие фильма в системе рибейтов, а также то, что картина станет одной из первых, прошедших этот путь в Москве и в Индии.

"Российские продюсеры очень долго ждали, когда рибейты начнут работать в Москве, что, несомненно, послужит существенным стимулом для развития производства иностранных и ко-продукционных проектов в нашей столице. Запуск системы рибейтов в Москве – это стратегически важная инициатива, действенный инструмент в руках продюсеров, который поможет эффективно оптимизировать бюджет с точки зрения экономической модели фильма", – подчеркнула продюсер.

"Смэш" станет вторым совместным фильмом России и Индии. Он расскажет историю бадминтонистки, которая едет в составе российской сборной на турнир в Индию. Фильм создается для широкого проката и ориентирован на массового зрителя.

Голубева-Польди добавила, что с индийским продюсером Сарфаразом Аламам Сафу ее связывает год тесного и доверительного сотрудничества. Для съемок локаций в Индии был выбран город Хайдарабад, который подошел благодаря сочетанию старины и современности. При этом часть съемочного периода, который планируется в начале 2026 года, пройдет в Москве.

Сафу также добавил, что между Индией и Россией всегда были и будут крепкие и дружеские отношения, несмотря на разность менталитета и традиций. Он выразил радость из-за того, что в Москве начала работать система рибейтов, поскольку это будет стимулировать продюсеров снимать в "прекрасном и величественном городе с потрясающей архитектурой".

"Проект "Смэш" заинтересовал прежде всего историей, сценарием. И, несомненно, международным потенциалом. Символично, что мы подписали соглашение с кинокомпанией "Смена" на "Московской международной неделе кино". Уверен, что синергия наших команд позволит создать мощный и вдохновляющий фильм, который найдет отклик у зрителей России, Индии и всего мира", – заключил индийский продюсер.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столица договорилась о международном сотрудничестве с представителями четырех стран. Соглашения подписаны с организациями из Бразилии, Турции, Мексики и Египта в рамках Московской международной недели кино.

Инициатором договоренностей выступил московский кинокластер. В его состав входят киностудии, кинопарк, кинокомиссия, а также сеть кинотеатров "Москино".

