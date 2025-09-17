Театры Москвы успешно адаптировались к новым правилам продажи билетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские театры и концертные залы показали успешную адаптацию к новым правилам покупки билетов и прохода на мероприятия по итогам прошедшего сезона. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

"Об этом свидетельствует рост показателей по итогам восьми месяцев 2025 года – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года посещаемость наших театров выросла на 7%, до трех миллионов человек", – передает портал мэра и правительства столицы его слова.

Новые правила вступили в силу 15 марта 2025 года. Они направлены на повышение прозрачности и контроля при покупке билетов, на усиление безопасности во время спектаклей и концертов.

Город приложил все усилия для того, чтобы новая система посещения культурных учреждений была максимально удобной для граждан. В частности, был существенно расширен перечень документов, подтверждающих личность зрителя. Однако, по данным департамента культуры, большинство зрителей все еще используют паспорт при приобретении билетов.

В свою очередь, руководители культурных учреждений подчеркивают, что билеты стали более доступными для зрителей, а нелегальные продавцы столкнулись с серьезными трудностями.

"Мы проанализировали результаты пилотного проекта и обратную связь от учреждений и считаем, что действующие правила должны сохраниться на постоянной основе", – заключил Фурсин.

С новыми правилами посещения театров и концертных залов можно ознакомиться на портале mos.ru в разделе "вопрос – ответ".

Пилотный проект по новым правилам департамента культуры начал действовать в Москве 1 декабря 2024 года. При покупке билетов нужно указать расширенные данные посетителя, а при входе в учреждение необходимо предъявить один из документов.

Ранее на сервисе "Мосбилет" стартовали продажи билетов на премьеры шести спектаклей, которые будут показаны этой осенью. Платформа позволяет приобрести билет на любые мероприятия в городских культурных учреждениях без дополнительных наценок и комиссий.

Функционал сервиса постоянно расширяется. Пользователи с полной или стандартной учетной записью на mos.ru могут покупать билеты без необходимости ввода персональных данных. Причем для посещения мероприятия достаточно предъявить контролеру QR-код цифрового билета, при этом бумажный документ не требуется.