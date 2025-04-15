Курьер телефонных мошенников получил 4 года колонии за обман Раисы Рязановой

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Курьер телефонных мошенников получил 4 года колонии общего режима за мошенничество на 4 миллиона рублей в отношении народной артистки РФ Раисы Рязановой, сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Установлено, что 4 декабря 2024 года мужчина по указанию соучастника распечатал присланные ему документы и приехал на улицу Большую Грузинскую, где увидел пострадавшую. Ей он назвал кодовое слово, отдал якобы банковские документы и забрал пакет с деньгами. После того, как он передал денежные средства соучастнику, ему на банковскую карту поступили 45 тысяч рублей.

По словам осужденного, криминальный заработок ему предложил знакомый. Самому мужчине за вознаграждение нужно было лишь выполнять указания, которые поступали через мессенджер.

Полицейские задержали пособника мошенников в конце прошлого года. Как выяснили правоохранители, соучастники обвиняемого позвонили Рязановой по видеосвязи с использованием технологии подмены изображения. Выдавая себя за сотрудников государственного и правоохранительного органов, они убедили артистку снять со счета 4 миллиона рублей и внести их якобы на страховую ячейку.

Рязанова, следуя инструкциям мошенников, сняла со своих счетов деньги и в условном месте передала их курьеру. Спустя время актриса поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.