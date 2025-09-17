"Новости дня": выставка "Дорога жизни" открылась в центрах госуслуг Москвы

Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

Новости

17 сентября, 18:05

Узнать, как выживали люди в блокадном Ленинграде и, какую помощь им оказывала Москва, можно на выставке "Дорога жизни". Экспозиция открылась в 30 центрах госуслуг, в том числе в районе Ясенево.

Она рассказывает о подвигах ленинградцев и героев автоколонны, которая курсировала по "Ледяной дороге жизни". Атмосферу тех лет передает видеоролик, а на специальной панели посетители могут пройти викторину и проверить свои знания о блокаде.

Подробнее – в программе "Новости дня".

