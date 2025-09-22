Форма поиска по сайту

22 сентября, 22:45

Культура

Спецпоказ спектакля "Маскарад" прошел на Новой сцене Театра на Таганке

На Новой сцене Театра на Таганке прошел спецпоказ спектакля "Маскарад" по одноименной пьесе Михаила Лермонтова.

Это история о "манипуляцих и игре с чужими судьбами", которая разворачивается в течение одного полуторачасового действия. Над премьерой работали постановщик Денис Азаров и режиссер Дарья Авратинская, а пространство для спектакля создал художник Алексей Трегубов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

