Победитель "Интервидения" Дык Фук направит часть выигрыша на благотворительность в РФ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение", певец из Вьетнама Дык Фук планирует отправить часть выигрыша на благотворительность в России.

"Из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России", – приводит слова победителя конкурса РИА Новости.

Кроме того, он собирается потратить призовые средства на создание новых песен и на празднование победы со своей командой. Свою победу на "Интервидении" вьетнамский участник считает шагом в карьере.

Дык Фук также подчеркнул, что для него было бы большой честью сделать коллаборацию с русскими артистами и доучить русский язык, так как он хочет написать песню на русском языке.

"Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе. Для меня стало неожиданностью, что появилось столько фанатов здесь, и для меня это серьезный шаг в карьере", – сказал представитель Вьетнама.

Финал "Интервидения" состоялся на "Live Арене" в Москве 20 сентября. От России выступал певец Shaman, который попросил жюри не оценивать его выступление.

Победителем "Интервидения" стал представитель Вьетнама. Кроме того, Саудовская Аравия официально сообщила о готовности принять у себя конкурс в 2026 году.

На сцене выступали артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.