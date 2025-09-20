Участница от США не смогла принять участие в "Интервидении"

Фото: ТАСС/Zuma/Marcel Thomas

Участница от США Vassy (настоящее имя – Василики Карагиоргос. – Прим. ред.), которая имеет американское и австралийское гражданства, не сможет принять участие в музыкальном конкурсе "Интервидение" по независящим от организаторов и делегации США причинам, сообщил ведущий финала конкурса Алексей Воробьев.

Он заявил, что это произошло из-за сильного политического давления со стороны Австралии. Ведущий заметил, что грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который "принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам".

"Организаторы выражают сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчеркивая, что США остаются полноправными участниками "Интервидения" и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple", – цитирует Воробьева РИА Новости.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что организаторы конкурса не гонятся за политическим эффектом, а хотят реализации идентичности человека в свободных контактах.

Финал международного музыкального конкурса стартовал на "Live Арене" в Москве 20 сентября. Всего в конкурсе принимают участие артисты из 23 стран мира, включая представителей КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Катара, Вьетнама, Кении, Мадагаскара, Колумбии, ОАЭ, Таджикистана, Саудовской Аравии, США, Кыргызстана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. Россию на "Интервидении" представит певец Shaman.

