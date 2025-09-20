Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 21:15

Культура

Путин обратился к гостям и участникам финала конкурса "Интервидение"

Путин обратился к гостям и участникам финала конкурса "Интервидение"

Владимир Путин высказался о возвращении Волгограду названия Сталинград

Путин проведет прямую линию и пресс-конференцию в декабре

Прямая линия Владимира Путина пройдет в декабре

Путин осмотрел образцы военной техники на учениях "Запад-2025"

Путин пожелал удачи участникам российско-белорусских стратегических учений "Запад-2025"

Скорость движения поездов по ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет доходить до 400 км/ч

Путин поздравил Петросяна с 80-летием

Путин потребовал активно бороться с теневым сектором экономики

Путин и Собянин открыли Национальный космический центр на западе столицы

Владимир Путин выступил с обращением к участникам и гостям финала конкурса конкурса "Интервидение", который стартовал на "Live Арене" в Москве.

По словам российского лидера, это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Интервидение-2025"
властькультурагородвидеоАлексей Лазаренко