Путин обратился к гостям и участникам финала конкурса "Интервидение"
Владимир Путин выступил с обращением к участникам и гостям финала конкурса конкурса "Интервидение", который стартовал на "Live Арене" в Москве.
По словам российского лидера, это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами.
