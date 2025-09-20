Путин обратился к гостям и участникам финала конкурса "Интервидение"

Владимир Путин выступил с обращением к участникам и гостям финала конкурса конкурса "Интервидение", который стартовал на "Live Арене" в Москве.

По словам российского лидера, это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

