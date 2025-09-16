Новости регионов: учения "Запад-2025" прошли в Баренцевом море

В Баренцевом море прошли стратегические учения "Запад-2025". Ракетоносцы Ту-160 выпустили крылатые ракеты по целям условного противника. Полет длился около 4 часов, сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31.

В Благовещенске дрифтеры устроили ночные гонки на главной площади города. Один из водителей стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до 2 лет колонии. Автомобили отправлены на штрафстоянку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.