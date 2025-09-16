Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 11:30

Безопасность

Новости регионов: учения "Запад-2025" прошли в Баренцевом море

Новости регионов: учения "Запад-2025" прошли в Баренцевом море

Мошенники начали звонить родителям и представляться школьными психологами

"Новости дня": в РФ мошенники стали обманывать детей в онлайн-играх

В России выросло число случаев мошенничества с заработком на лайках

Москвичи стали чаще сталкиваться с мошенниками при покупке авто

Мошенники в 10 раз чаще стали применять легенду о краже аккаунта на "Госуслугах"

Сотрудники столичной Росгвардии провели учения по поимке преступников

Москвичам назвали способы защиты данных от мошенников

"Московский патруль": москвичам рассказали об охранной системе Росгвардии в авто

Новости регионов: корабли Северного флота РФ вышли на учения в Северный Ледовитый океан

В Баренцевом море прошли стратегические учения "Запад-2025". Ракетоносцы Ту-160 выпустили крылатые ракеты по целям условного противника. Полет длился около 4 часов, сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31.

В Благовещенске дрифтеры устроили ночные гонки на главной площади города. Один из водителей стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до 2 лет колонии. Автомобили отправлены на штрафстоянку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьпроисшествиярегионывидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика