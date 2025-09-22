Форма поиска по сайту

22 сентября, 18:00

Культура

"Моя Москва": Виктория Тарасова. Часть 1

"Моя Москва": Виктория Тарасова. Часть 1

Актриса Виктория Тарасова выросла в творческой семье. Ее отец был эстрадным артистом, а мама – режиссером. С 5 лет Тарасова исполняла чечетку и танцы народов мира, а в школьные годы приняла решение уехать из Смоленска в Москву, чтобы учиться на актрису.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по району Кунцево, артистка вспомнит, зачем пела частушки на выпускном экзамене, признается, кто помог ей решить проблемы сына, и откроет другие секреты своей Москвы

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

