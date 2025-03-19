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19 марта, 07:30

Культура

В Москве завершилась четвертая неделя моды с участием 180 дизайнеров

В Москве завершилась четвертая неделя моды с участием 180 дизайнеров

Московская неделя моды завершается в выставочном зале "Манеж"

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В столице завершилась четвертая Московская неделя моды, которая собрала более 180 российских и зарубежных дизайнеров. На подиумах "Манежа" были представлены лучшие коллекции, а гости мероприятия смогли не только насладиться модными показами, но и пополнить гардероб на фэшн-маркете.

Среди участников и гостей недели моды были звезды кино, спорта и моды. Американский шахматист Ханс Ниманн проявил интерес к бренду из Краснодара, а турецкий актер Ураз Кайгылароглу представил коллекцию из Турции.

Организаторы мероприятия отметили, что Московская неделя моды отличается пунктуальностью – показы начинались вовремя, в отличие от европейских мероприятий, где задержки стали нормой. Участие для брендов было бесплатным, что позволило многим молодым дизайнерам заявить о себе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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