17 октября, 07:45

Культура

Выставка "Еще раз об абстрактном" открылась в Московском музее современного искусства

Около 30 концертов иностранных исполнителей пройдут в России в 2026 году

"Кинореквизит": новогодняя елка

В Москве стартовал пятый Международный кинофестиваль фильмов ужасов

Премьера фильма "Спасибо. Хорошего вечера!" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"

Фильм "Первый на Олимпе" вышел в широкий прокат

Два концерта пройдут в отреставрированном Египетском павильоне усадьбы Останкино

Фильм "Мне двадцать лет" покажут в кинотеатре "Иллюзион" в Москве

"Моя Москва": Кирилл Гребенщиков. Часть 1

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 2

Выставка "Еще раз об абстрактном" открылась в Московском музее современного искусства. Ее посвятили беспредметному искусству, акцент сделан на послевоенном периоде XX века и первой четверти XXI.

В концертном зале имени Гнесиных пройдет выступление симфонического оркестра министерства обороны в рамках музыкального фестиваля "Московская осень". На ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" проведут спектакль-читку "Звездный билет".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

