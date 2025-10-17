Выставка "Еще раз об абстрактном" открылась в Московском музее современного искусства. Ее посвятили беспредметному искусству, акцент сделан на послевоенном периоде XX века и первой четверти XXI.

В концертном зале имени Гнесиных пройдет выступление симфонического оркестра министерства обороны в рамках музыкального фестиваля "Московская осень". На ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" проведут спектакль-читку "Звездный билет".

