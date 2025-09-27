Форма поиска по сайту

27 сентября, 11:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации Египетского павильона усадьбы Останкино

Завершена реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Останкинский дворец – жемчужина русского искусства конца XVIII века.

Специалисты отреставрировали более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, сложные дверные полотна, искусственный мрамор. Были обновлены элементы фурнитуры, лепной декор, исторические печи и скульптуры сфинксов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

