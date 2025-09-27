Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации Египетского павильона усадьбы Останкино

Специалисты отреставрировали более 700 квадратных метров подлинных художественных паркетов, сложные дверные полотна, искусственный мрамор. Были обновлены элементы фурнитуры, лепной декор, исторические печи и скульптуры сфинксов.

Завершена реставрация Египетского павильона усадьбы Останкино, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Останкинский дворец – жемчужина русского искусства конца XVIII века.

