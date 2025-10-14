Форма поиска по сайту

14 октября, 06:30

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 1

Актриса Елена Ксенофонтова родилась в казахском городе Хромтау, школу закончила в Кременках в Калужской области, а потом приехала в Москву и больше не переезжала. Она признается что Москва – самый родной для нее город.

На прогулке по улицам Замоскворечья заслуженная актриса России признается, чем ей запомнился первый съеденный апельсин, расскажет, зачем покупала лотерейные билеты, и вспомнит другие истории о своей Москве.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

