"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 1
Актриса Елена Ксенофонтова родилась в казахском городе Хромтау, школу закончила в Кременках в Калужской области, а потом приехала в Москву и больше не переезжала. Она признается что Москва – самый родной для нее город.
На прогулке по улицам Замоскворечья заслуженная актриса России признается, чем ей запомнился первый съеденный апельсин, расскажет, зачем покупала лотерейные билеты, и вспомнит другие истории о своей Москве.
Подробнее – в программе "Моя Москва".