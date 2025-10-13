Форма поиска по сайту

13 октября, 22:45

Культура

В столице прошел вечер памяти, приуроченный ко Дню Московского народного ополчения

В столице прошел вечер памяти, приуроченный ко Дню Московского народного ополчения

В столице вспомнили подвиг Московского народного ополчения: во время Великой Отечественной войны тысячи москвичей встали на защиту родного города и внесли большой вклад в победу.

На сцене Центрального академического Театра Российской армии прошел вечер памяти, приуроченный ко Дню Московского народного ополчения 1941 года. Музыканты Государственного Кремлевского оркестра исполнили песни военных лет и знаменитые композиции из фильмов о войне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

