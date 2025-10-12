Московский театр кукол открыл 95-й юбилейный сезон премьерой оперы "Волк и семеро козлят". Спектакль поставила лауреат "Золотой маски" Наталья Пахомова, а куклы для постановки создавались в театральных мастерских с использованием сложных механических систем.

Художественный руководитель театра Борис Голдовский отметил богатую историю учреждения, основанного в 1930 году Виктором Швембергером. В юбилейном сезоне театр планирует выпустить еще четыре новые постановки, продолжая традиции классических и экспериментальных спектаклей для зрителей всех возрастов.

