"Моя Москва": Михаил Полицеймако. Часть 2

Коллеги называют актера Михаила Полицеймако "ходячей батарейкой", ведь его энергии хватает на то, чтобы легко отыграть спектакль, после чего весело провести время с партнерами за кулисами, а затем вновь поехать на съемки на другой конец страны.

В выпуске программы "Моя Москва" актер прогуляется по районам Арбат и Пресненскому, признается, почему завидовал однокласснику, вспомнит, где продавалось самое лучшее мороженое его детства, и покажет другие значимые места его столицы.

