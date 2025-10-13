Форма поиска по сайту

13 октября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Михаил Полицеймако. Часть 2

"Моя Москва": Михаил Полицеймако. Часть 2

Коллеги называют актера Михаила Полицеймако "ходячей батарейкой", ведь его энергии хватает на то, чтобы легко отыграть спектакль, после чего весело провести время с партнерами за кулисами, а затем вновь поехать на съемки на другой конец страны.

В выпуске программы "Моя Москва" актер прогуляется по районам Арбат и Пресненскому, признается, почему завидовал однокласснику, вспомнит, где продавалось самое лучшее мороженое его детства, и покажет другие значимые места его столицы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

культурагородвидео

