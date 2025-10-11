Форма поиска по сайту

11 октября, 13:15

Культура

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье"

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье"

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор", который находится в парке "Зарядье" в Москве. На экспозиции посетители узнают, как правильно подобранный костюм влияет на создание экранного образа.

Экскурсоводы расскажут, какие факторы учитываются, например, выразительный силуэт для общего плана, детали костюма для крупного, динамика движения ткани и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

