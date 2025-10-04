04 октября, 22:15Культура
Премьера мюзикла "Любовь без памяти" прошла в Vegas City Hall
На сцене Vegas City Hall в Москве прошла премьера мюзикла "Любовь без памяти". Музыкальным продюсером проекта выступил рэпер Баста, хиты которого были использованы в постановке.
Режиссером мюзикла стал трехкратный обладатель премии "Золотая маска" Алексей Франдетти. Спектакль рассказывает историю с оригинальным сюжетом о любви, молодости и вере в мечту, которая способна преодолеть любые препятствия.
