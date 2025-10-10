Показ спектакля-квеста "Ведите следствие и судите сами" прошел в театре в Хамовниках

Показ спектакля-квеста "Ведите следствие и судите сами" состоялся в театре в Хамовниках. Представление основано на пьесе Михаила Барщевского, одного из самых известных российских юристов.

В центре сюжета – убийство, произошедшее в кафе, которое расположено на первом этаже двухэтажного дома. Все посетители этого заведения оказываются потенциальными подозреваемыми.

