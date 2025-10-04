"Кинореквизит": "Чайка", кеды, весы

Как создавали легендарный автомобиль представительского класса? В чем было принципиальное отличие "Чайки" от других советских машин? Какие редкие "Чайки" снимались у Григория Александрова в фильме "Русский сувенир"? Как этот автомобиль покорил зарубежный кинематограф?

Как благодаря кедам и велосипеду появился фильм "Я шагаю по Москве"? Зачем Юрий Никулин купил кеды на собственные деньги для своей первой роли в кино? Почему Борислава Брондукова не пустили в кедах в ресторан?

Почему в Индонезии и Африке полюбили советские весы "Тюмень"? Как продавцы обсчитывали покупателей? На каких весах взвешивал чарджуйские дыни Олег Басилашвили в фильме "Вокзал на двоих"? Какие дивиденды приносила жителям СССР дружба с работниками сферы торговли?

Об этом – в программе "Кинореквизит".