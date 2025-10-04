Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 01:00

Культура

"Кинореквизит": "Чайка", кеды, весы

"Кинореквизит": "Чайка", кеды, весы

Новый арт-объект начали устанавливать у "ГЭС-2" на Болотной площади

Премьера фильма "Первый на Олимпе" состоялась в столичном кинотеатре "Октябрь"

Актер Алексей Чадов рассказал о звездной болезни

"Интервью": Алексей Чадов – о "натуральном кино"

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Евгением Князевым

Гильдия киноактеров США назвала новые технологии угрозой для индустрии

"Мослекторий": Сергей Сурин – об Александре Пушкине

"Интервью": Гаянэ Шиладжян – о том, как "Русская филармония" стала мировым брендом

Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы

Как создавали легендарный автомобиль представительского класса? В чем было принципиальное отличие "Чайки" от других советских машин? Какие редкие "Чайки" снимались у Григория Александрова в фильме "Русский сувенир"? Как этот автомобиль покорил зарубежный кинематограф?

Как благодаря кедам и велосипеду появился фильм "Я шагаю по Москве"? Зачем Юрий Никулин купил кеды на собственные деньги для своей первой роли в кино? Почему Борислава Брондукова не пустили в кедах в ресторан?

Почему в Индонезии и Африке полюбили советские весы "Тюмень"? Как продавцы обсчитывали покупателей? На каких весах взвешивал чарджуйские дыни Олег Басилашвили в фильме "Вокзал на двоих"? Какие дивиденды приносила жителям СССР дружба с работниками сферы торговли?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Читайте также
Программа: Кинореквизит
культуракиновидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика