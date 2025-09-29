Москвичи начали бронировать отели на Новый год

Москвичи уже активно бронируют отели на Новый год. Туроператоры отмечают, что спрос на зимние каникулы вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Ранние покупки позволяют сэкономить до трети бюджета и гарантировать места на популярных направлениях.

В топе внутреннего туризма – Карелия, Краснодарский край, Подмосковье и Шерегеш. За границей россияне чаще выбирают ОАЭ и другие курорты с системой "все включено". При этом эксперты предупреждают: уже к ноябрю путевки подорожают на 15–20%, в первую очередь из-за роста цен на авиабилеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.