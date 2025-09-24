Сергунина: на mos.ru появился раздел об истории, традициях и стратегии развития ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На портале mos.ru запустили раздел, посвященный истории, традициям и стратегии развития ВДНХ, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Онлайн-проект состоит из нескольких тематических блоков. Первый рассказывает о возрождении комплекса, начавшемся в 2014 году. На ВДНХ не только отреставрировали архитектурные памятники, но и создали новые уже полюбившиеся москвичам и туристам объекты. Среди них – "Москвариум", канатная дорога "Воздушный трамвай" и музей "Атом", – поделилась Сергунина.

Также особое внимание уделили музейно-выставочному кластеру, который в настоящий момент насчитывает более 30 объектов. Среди них – центр "Космонавтика и авиация", Музей кино, Музей славянской письменности "Слово". При этом кластер постоянно пополняется, например в конце 2024 года в павильоне № 59 "Зерно" открылся Музей героизма.

В 2025 году на территории комплекса начал работать единственный в стране Биокластер, его первой точкой стал павильон № 29 "Цветоводство и озеленение". До конца 2026-го появится еще четыре площадки.

Сегодня ВДНХ стал масштабным культурно-просветительским комплексом, который объединяет 42 отреставрированных объекта культурного наследия, 325 гектаров благоустроенного общественного пространства и насыщенные событийную и экскурсионную программы.

Вице-мэр отметила, что ВДНХ с начала года посетили 18 миллионов человек, причем 10,5 миллиона из них – в летний период.

"Для гостей организовали тысячи мероприятий: фестивали, концерты, спортивные состязания и деловые форумы. За время теплого сезона гиды разработали около 60 новых экскурсий по музеям и территории комплекса", – подчеркнула Сергунина.

Кроме того, ВДНХ стала одной из ключевых площадок проекта "Лето в Москве". Здесь проходили показы Пятой московской недели моды, гастрофестиваль "Вкусы России", празднования Дня города, Дня кино и Дня шахмат, и многое другое. Семейный тематический парк "Орион" посетили более 900 тысяч гостей.

В сентябре в павильоне № 1 "Центральный" открылась выставка "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", на которой представлены 115 произведений изобразительного искусства. Некоторые из них демонстрируются в столице впервые. На странице, посвященной ВДНХ, можно совершить виртуальную прогулку по цифровой копии выставки.

Один из блоков раздела ведет на интерактивный проект "МетаВДНХ", он был создан к 85-летию комплекса в прошлом году. Кроме того, в 2025 году была принята стратегия развития, которая определит облик ВДНХ до 2030 – еще больше внимания уделят гостеприимству, качеству среды и здоровому образу жизни.

Ранее стало известно, что в субботу, 27 сентября, на ВДНХ в павильоне № 44 "Кролиководство" в рамках фестиваля "Музыкальная Москва" можно будет посетить открытый кинопоказ и арт-постановку "Чайковский детям", который приурочат к 185-летию со дня рождения композитора.

