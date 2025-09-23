Церемония посвящения в кадеты состоится на ВДНХ 27 сентября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Церемония посвящения в кадеты пройдет 27 сентября на Центральной аллее ВДНХ. Свыше 700 воспитанников Первого московского кадетского корпуса произнесут торжественное обещание кадета России, передает портал мэра и правительства Москвы.

В мероприятии примут участие более 5 тысяч человек, в том числе депутаты Госдумы и Мосгордумы, представители Минпросвещения, столичного департамента образования науки, герои СССР и РФ, ветераны ВОВ и другие.

В программе запланированы внос российского флага, флага столицы и знамени Первого московского кадетского корпуса, церемония посвящения в кадеты, выступление творческих коллективов, вручение почетного переходящего знамени лучшей кадетской школе по итогам 2024 года, почетных вымпелов классам кадетских проектов, награждение лучших учителей, школ, классов и кадет по итогам прошлого учебного года.

Традиция посвящения в кадеты была заложена 32 года назад в Первом московском кадетском корпусе. Затем она стала правилом для всех кадетских учебных заведений страны. В последние годы церемония проводится на ВДНХ.

Ранее Сергей Собянин открыл новый корпус Кадетской школы № 1784 имени генерала армии Матросова в переулке Расковой. Учреждение было построено на месте устаревшего школьного здания довоенной постройки. Трехэтажное здание площадью примерно 7 тысяч квадратных метров рассчитано на 200 дошкольников и 200 учеников начальных классов.