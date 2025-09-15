Для россиян начал действовать безвизовый режим поездок в Китай. Спрос на авиабилеты и бронирование жилья увеличился почти вдвое. Больше всего запросов приходится на Москву, а также активно ищут билеты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.

По оценкам экспертов, дальнейшая динамика турпотока будет зависеть от полетных программ и ценовой политики авиакомпаний. Средняя стоимость недельного тура на двоих в Китай сейчас составляет от 120 до 150 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.