Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:30

Туризм

Для россиян начал действовать безвизовый режим поездок в Китай

Для россиян начал действовать безвизовый режим поездок в Китай

Путевки в Египет подешевели в бархатный сезон

В России в три раза вырос спрос на путевки в Египет

С 15 сентября россияне смогут приезжать в Китай без виз

Китайская авиакомпания возобновила прямое авиасообщение между Москвой и Уханем

Евросоюз может ограничить выдачу россиянам туристических виз

Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан КНР

Прирост китайских туристов в октябре составит 25%

Российская туристка чуть не получила штраф в Сингапуре за кормление бездомной кошки

Эксперты заявили, что турпоток в Россию из КНР вырастет после отмены виз

Для россиян начал действовать безвизовый режим поездок в Китай. Спрос на авиабилеты и бронирование жилья увеличился почти вдвое. Больше всего запросов приходится на Москву, а также активно ищут билеты из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Екатеринбурга.

По оценкам экспертов, дальнейшая динамика турпотока будет зависеть от полетных программ и ценовой политики авиакомпаний. Средняя стоимость недельного тура на двоих в Китай сейчас составляет от 120 до 150 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика