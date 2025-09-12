Цены на отдых в Абхазии и Белоруссии могут упасть на 10–15%

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Отдых в Абхазии и Белоруссии станет выгодным для россиян. Об этом заявил радио КП вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, комментируя утверждение правительством перечня сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания туристов.

В соответствующем списке оказались Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Цены на отдых в двух первых государствах, по словам эксперта, могут опуститься на 10–15%.

"Связано это с тем, что большее количество участников будет теперь. Рынок расширяется, соответственно, усиливается конкуренция. Когда усиливается конкуренция, всегда в выигрыше остается потребитель", – отметил Мкртчян.

Ранее сообщалось, что турпоток на Кубань может вырасти осенью в пределах 35% после открытия аэропорта в Краснодаре. Он открылся для обслуживания авиарейсов 11 сентября. В нем полностью укомплектовал штат сотрудников. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника.

