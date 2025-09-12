12 сентября, 18:22Туризм
Цены на отдых в Абхазии и Белоруссии могут упасть на 10–15%
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Отдых в Абхазии и Белоруссии станет выгодным для россиян. Об этом заявил радио КП вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, комментируя утверждение правительством перечня сопредельных государств с благоприятными условиями для пребывания туристов.
В соответствующем списке оказались Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Цены на отдых в двух первых государствах, по словам эксперта, могут опуститься на 10–15%.
"Связано это с тем, что большее количество участников будет теперь. Рынок расширяется, соответственно, усиливается конкуренция. Когда усиливается конкуренция, всегда в выигрыше остается потребитель", – отметил Мкртчян.
Ранее сообщалось, что турпоток на Кубань может вырасти осенью в пределах 35% после открытия аэропорта в Краснодаре. Он открылся для обслуживания авиарейсов 11 сентября. В нем полностью укомплектовал штат сотрудников. В полной готовности находятся оба терминала, аэродром и спецтехника.
